Ґвалтівника 15-річної дівчини затримали на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Житомирські правоохоронці затримали чоловік, який зґвалтував 15-річну дівчину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Встановлено, що дівчинка поверталась увечері від друзів у сусідньому селі додому. Між селами у полі, близько 21.00, вона зустріла малознайомого односельця, який спочатку кілька хвилин йшов поряд, а потім несподіваного накинувся на неї.
Протистояти чоловікові дівчина не змогла, оскільки той застосував до неї грубу фізичну силу.
Про подію до поліції повідомили батьки дитини. Працівники слідчо-оперативної групи, що прибули до села, за зовнішнім описом нападника встановили його особу та затримали.
Він у скоєному зізнався. З місця події вилучили речові докази.
Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, київські поліцейські затримали чоловіка за розбещення дітей співмешканки.