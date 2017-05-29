Насильника 15-летней девушки задержали в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Житомирские правоохранители задержали человек, который изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Установлено, что девочка возвращалась вечером от друзей в соседнем селе домой. Между селами в поле, около 21.00, она встретила малознакомого односельчанина, который сначала несколько минут шел рядом, а потом неожиданного набросился на нее.
Противостоять мужчине девушка не смогла, поскольку тот применил к ней грубую физическую силу.
О происшествии в полицию сообщили родители ребенка. Работники следственно-оперативной группы, прибывшие в село, по внешним описанием нападающего установили его личность и задержали.
Он в содеянном сознался. С места происшествия изъяли вещественные доказательства.
Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, киевские полицейские задержали мужчину по развращении детей сожительницы.