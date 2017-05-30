Ґвалтівник малолітньої отримав 14 років в'язниці на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Черкаській області чоловік, що зґвалтував малолітню дівчину, отримав 14 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що 38-річний житель Черкаського району тимчасово проживав зі співмешканкою та її малолітньою донькою. Скориставшись тим, що співмешканка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння і спала в сусідній кімнаті, чоловік вчинив розбещення малолітньої дівчини, а саме демонстрував їй на телефоні фото файли порнографічного характеру і в подальшому зґвалтував її.
За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.156 (розбещення, вчинене щодо малолітньої особи), ч.4 ст.152 (зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням насильства, вчинене щодо малолітньої особи), ч.З ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, із застосуванням насильства, вчинене щодо малолітньої особи), чоловіка засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.
Як повідомляв УНН, ґвалтівника 15-річної дівчини затримали на Житомирщині.