Насильник малолетней получил 14 лет тюрьмы в Черкасской области

Установлено, что 38-летний житель Черкасского района временно проживал с сожительницей и ее малолетней дочерью. Воспользовавшись тем, что сожительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и спала в соседней комнате, мужчина совершил развращение малолетней девушки, а именно демонстрировал ей на телефоне фото файлы порнографического характера и в дальнейшем изнасиловал ее.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.156 (развращение, совершенное в отношении малолетнего), ч.4 ст.152 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, совершенное в отношении малолетнего), ч.З ст.153 УК Украина (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, с применением насилия, совершенное в отношении малолетнего), мужчина осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Как сообщал УНН, насильника 15-летней девушки задержали в Житомирской области.