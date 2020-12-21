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Гусєв прокоментував залучення спецназу “Альфа” до обшуків в Укроборонпромі

Київ • УНН

 • 19287 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв на прес-конференції 21 грудня заявив, що не був обізнаний про заплановані СБУ обшуки в день його призначення і дипломатично прокоментував залучення спецназу “Альфа”, передає УНН.

Гусєв прокоментував залучення спецназу “Альфа” до обшуків в Укроборонпромі

“Я про це дізнався із засобів масової інформації і хочу наголосити на тому, що ми будемо працювати й працюємо з усіма правоохоронними органами, спецслужбами України для того, щоб реагувати на будь-які виклики”, — сказав він.

Також додав, що висновки робити зарано.

“Ми знаємо про те, що відбуваються певні слідчі дії, дочекаймося результатів”, — наголосив Гусєв.

Нагадаємо, обшуки в Укроборонпромі СБУ провела в день призначення Гусєва керівником концерну в рамках кримінального провадження за фактом “держзради”, яке також пов‘язують з конкурентною війною двох агентів Укроборонпрому.

При цьому СБУ залучила спецназ “Альфа”, який використовують у виключних випадках, зокрема боротьбі з терористами. Підстави таких дій в СБУ не повідомляють.

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