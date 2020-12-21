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Гусєв похвалив спецекспортерів Укроборонпрому за розширення співпраці з Пакистаном і Індією

Київ • УНН

 • 10159 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Укроборонпром розширив співпрацю з Пакистаном у сфері обслуговування бронетанкової техніки. Про це під час прес-конференції розповів генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв, передає УНН.

Гусєв похвалив спецекспортерів Укроборонпрому за розширення співпраці з Пакистаном і Індією

“Основні досягнення наших спецекспортерів, які є фактично драйверами на зовнішніх ринках продукції, яка виробляється нашими підприємствами — це створення в одній із країн Південної Азії універсального підприємства з капремонту та модернізації легкої броньованої технікі. Укладено пілотний контракт з агенцією НАТО NSPA. Розширено співпрацю з Пакистаном у сфері бронетанкової техніки і поглиблено співпрацю з Індією”, — сказав він.

Раніше в “Укрспецекспорті” повідомляли, що в листопаді Україну відвідала делегація представників Сухопутних військ Пакистану, яка відзначила статус України як оригінального постачальника по більшості номенклатури. Такий статус дозволить Україні з наступного року брати участь в тендерах цієї країни за спрощеною системою.

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