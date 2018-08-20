Гурт Eagles обійшов Майкла Джексона серед авторів альбомів, які найшвидше розкуповують
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американський рок-гурт Eagles випередив співака Майкла Джексона (1958-2009), очоливши рейтинг авторів найбільш комерційно успішних альбомів усіх часів. Цю інформацію підтвердили в понеділок інформаційному агентству Associated Press в Асоціації звукозапису Америки, передає УНН.
За її даними, збірник хітів Eagles Their Greatest Hits 1971-1975 з моменту випуску в 1976 році розійшовся умовно тиражем 38 млн примірників. Цей показник включає також число прослуховувань на сервісах потокового відео через інтернет. Це означає, що альбом завоював статус платинового 38 разів, уточнило агентство.
До сих пір лідером цього рейтингу був диск Thriller Майкла Джексона. Цей альбом удостоївся звання платинового 33 рази і тепер опустився на другий рядок переліку Асоціації звукозапису Америки. Третє місце дісталося Hotel California 1977 роки знову ж групи Eagles, який завоював статус платинового 26 разів.
Спочатку Асоціації звукозапису Америки привласнювала звання платинового диску або пісні, проданої тиражем 1 млн примірників. З 2013 року стали враховуватися і кількість прослуховувань на сервісах потокового відео і завантажень через офіційні додатки в інтернеті.
Як повідомляв УНН, Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів світу.