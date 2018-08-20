Группа Eagles обошла Майкла Джексона среди авторов альбомов, которые быстрее всего раскупают
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Американская рок-группа Eagles опередила певца Майкла Джексона (1958-2009), возглавив рейтинг авторов самых коммерчески успешных альбомов всех времен. Эту информацию подтвердили в понедельник информационному агентству Associated Press в Ассоциации звукозаписи Америки, передает УНН.
По ее данным, сборник хитов Eagles Their Greatest Hits 1971-1975 с момента выпуска в 1976 году разошелся условно тиражом 38 млн экземпляров. Этот показатель включает также число прослушиваний на сервисах потокового видео через интернет. Это значит, что альбом завоевал статус платинового 38 раз, уточнило агентство.
До сих пор лидером этого рейтинга являлся диск Thriller Майкла Джексона. Этот альбом удостоился звания платинового 33 раза и теперь опустился на вторую строку перечня Ассоциации звукозаписи Америки. Третье место досталось Hotel California 1977 года опять же группы Eagles, завоевавшему статус платинового 26 раз.
Изначально Ассоциации звукозаписи Америки присваивала звание платинового диску или песне, проданной тиражом 1 млн экземпляров. С 2013 года стали учитываться и количество прослушиваний на сервисах потокового видео и скачиваний через официальные приложения в интернете.
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