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ГУР закликало кримчан передавати дані про "місця відпочинку" окупантів

Київ • УНН

 • 163737 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України закликало жителів Криму повідомити про місця дислокації російських окупантів та маршрути пересування їхньої військової техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ГУР МОУ.

ГУР закликало кримчан передавати дані про "місця відпочинку" окупантів

Цитата

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", – закликало ГУР.

Деталі

Йдеться про такі місця:

• точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

• місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

• місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

• точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці);

• осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Передати інформацію можна за телефоном +380969455341, використовуючи Signal або WhatsApp.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.

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