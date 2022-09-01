ГУР закликало кримчан передавати дані про "місця відпочинку" окупантів

Цитата

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", – закликало ГУР.

Деталі

Йдеться про такі місця:

• точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

• місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами);

• місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

• точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці);

• осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Передати інформацію можна за телефоном +380969455341, використовуючи Signal або WhatsApp.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму, які захочуть покинути півострів під час активної деокупації.