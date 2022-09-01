Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма, которые захотят покинуть полуостров во время активной деоккупации.
ГУР призвало крымчан передавать данные о "местах отдыха" оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины призвало жителей Крыма сообщить о местах дислокации российских оккупантов и маршрутах передвижения их военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР МОУ.
Цитата
"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", – призвало ГУР.
Детали
Речь идет о таких местах:
• точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
• места жительства руководящего склада оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);
• местоположения и маршруты передвижения военной техники;
• точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);
• лиц, “сочувствующих” оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
Передать информацию можно по телефону +380969455341, используя Signal или WhatsApp.
Напомним