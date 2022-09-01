ГУР призвало крымчан передавать данные о "местах отдыха" оккупантов

Цитата

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", – призвало ГУР.

Детали

Речь идет о таких местах:

• точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);

• места жительства руководящего склада оккупационных войск (желательно геопривязка с координатами);

• местоположения и маршруты передвижения военной техники;

• точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязка с координатами, ФИО, должности и место работы);

• лиц, “сочувствующих” оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

Передать информацию можно по телефону +380969455341, используя Signal или WhatsApp.

Напомним