Гумдопомогу з “Мрії” розподілять по тих лікарнях, де вона буде необхідна - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Гуманітарний вантаж, який сьогодні доставив літак “Мрія”, розподілять по лікарнях, пропорційно до кількості хворих та того, де він стане в нагоді і буде необхідним. Про це сказала заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова журналістам, передає кореспондент УНН.
“Це обладнання і ці засоби індивідуального захисту будуть Міністерством охорони здоров’я розподілені відповідно до пропорційної кількості хворих в ті лікарні, де це обладнання буде найбільш необхідним і стане в найбільшій нагоді”, - сказала Світлана Шаталова.
Вона також подякувала всім небайдужим, хто допомагає медикам та країні боротися з пандемією COVID-19 і побажала здоров’я пацієнтам, які перебувають в лікарнях.
Нагадаємо, в Україну прибув літак "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР.