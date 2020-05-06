Гумпомощь с "Мрии" распределят по тем больницам, где она будет необходима - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Гуманитарный груз, который сегодня доставил самолет "Мрия", распределят по больницам, пропорционально количеству больных и тому, где он пригодится и будет необходимым. Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова журналистам, передает корреспондент УНН.
"Это оборудование и эти средства индивидуальной защиты будут Министерством здравоохранения распределены в соответствии с пропорциональным количеством больных в те больницы, где это оборудование будет наиболее необходимым и пригодится", - сказала Светлана Шаталова.
Она также поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает медикам и стране бороться с пандемией COVID-19 и пожелала здоровья пациентам, находящимся в больницах.
Напомним, в Украину прибыл самолет "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР.