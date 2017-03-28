Гуманітарні галузі країни здали позиції — С.Арбузов

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Збільшення зборів податків ніяк не позначилося на найважливіших гуманітарних галузях - охороні здоров'я та освіті. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.

“Дані за структурою ВВП за 2016 рік підтвердили подальше посилення тиску держави на економіку. Причому гроші, зібрані у бізнеса і населення, йдуть зовсім не на здоров’я або освіту”, — зазначив він.

За його словами, підприємництво і фінанси, які є рушіями розвитку, деградують. І тільки держапарат, податки і сільське господарство — міцніють.

“Так, податки на продукти з 2013 року в структурі ВВП зросли істотніше інших статей (+2,9 п.п.) і склали 15,4%. В результаті ця компонента навіть обійшла дуже істотну раніше — торгівлю, яка в структурі ВВП впала на 0,6 п.п.

Також зросло держуправління (+0,5 п.п.), навіть незважаючи на задеклароване скорочення державного апарату. З того, що не має стосунку до держави, найбільш динамічно нарощує вагу в ВВП тільки сільське господарство (+2,8 п.п.). Решта або стискалося синхронно з економікою, або падало швидше за неї.

На жаль, збільшення зборів податків ніяк не позначилося на найважливіших гуманітарних галузях — охороні здоров’я та освіті (вони з 2013 року "здали позиції" на −0,9 п.п. і 1,4 п.п.)”, — підкреслив він.

С.Арбузов вважає, що немає нічого дивного і у втраті фінансовим сектором своєї ролі в економіці.

“Девальвація і знищення банківської системи призвели до майже дворазового зниження частки фінансового та страхового ринку — з 4,5% в 2013 році до 2,6% ВВП зараз”, — резюмував С.Арбузов.

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