Гуманитарные отрасли страны сдали позиции — С.Арбузов

“Данные по структуре ВВП за 2016 год подтвердили дальнейшее усиление давления государства на экономику. Причем деньги, собранные у бизнеса и населения, идут вовсе не на здоровье или образование”, — отметил он.

По его словам, предпринимательство и финансы, которые являются двигателями развития, деградируют. И только госаппарат, налоги и сельское хозяйство — крепнут.

“Так, налоги на продукты с 2013 года в структуре ВВП выросли существеннее остальных статей (+2,9 п.п.) и составили 15,4%. В результате эта компонента даже обошла ранее очень существенную — торговлю, которая в структуре ВВП упала на 0,6 п.п.

Также выросло госуправление (+0,5 п.п.), даже несмотря на задекларированное сокращения государственного аппарата. Из того, что не имеет отношения к государству, наиболее динамично наращивает вес в ВВП только сельское хозяйство (+2,8 п.п.). Остальное либо сжималось синхронно с экономикой, либо падало быстрее нее.

К сожалению, увеличение сборов налогов никак не сказались на важнейших гуманитарных отраслях — здравоохранении и образовании (они с 2013 года "сдали позиции" на −0,9 п.п. и 1,4 п.п.)”, — подчеркнул он.

С.Арбузов считает, что нет ничего удивительного и в потере финансовым сектором своей роли в экономике.

“Девальвация и уничтожение банковской системы привели к почти двукратному снижении доли финансового и страхового рынка — с 4,5% в 2013 году до 2,6% ВВП сейчас”, — резюмировал С.Арбузов.