Гуманітарна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується: їжі не вистачає

Цитата

«Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців з приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок – великі тисячні черги. Їжі категорично не вистачає», - написав Андрющенко.

Доповнення

В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Крім того, як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, в місті працюють приватні похоронні команди з рф, їх послуги коштують 10 000 гривень.