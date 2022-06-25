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Гуманітарна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується: їжі не вистачає

Гуманітарна ситуація у Маріуполі стрімко погіршується: їжі не вистачає

Київ • УНН

 • 172418 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. В окупованому Маріуполі стрімко погіршується ситуація. Мешканцям не вистачає їжі. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею. Частково через скорочення гуманітарної допомоги, частково через повернення в місто маріупольців з приморських селищ, де взагалі немає гуманітарної допомоги. Підсумок – великі тисячні черги. Їжі категорично не вистачає», - написав Андрющенко.

Доповнення

В окупованому Маріуполі проводиться так званий “перепис населення”. Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Крім того, як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, в місті працюють приватні похоронні команди з рф, їх послуги коштують 10 000 гривень.

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