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Гуманитарная ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается: еды не хватает

Киев • УНН

 • 172415 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе стремительно ухудшается ситуация. Жителям не хватает еды. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале советник городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Кроме кризиса с питьевой водой стремительно ухудшилась ситуация с едой. Отчасти из-за сокращения гуманитарной помощи, отчасти из-за возвращения в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи. Итог – большие тысячные очереди. Еды категорически не хватает», – написал Андрющенко.

Дополнение

В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из россии, их услуги стоят 10 000 гривен.

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