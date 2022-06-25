Гуманитарная ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается: еды не хватает
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В оккупированном Мариуполе стремительно ухудшается ситуация. Жителям не хватает еды. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале советник городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Кроме кризиса с питьевой водой стремительно ухудшилась ситуация с едой. Отчасти из-за сокращения гуманитарной помощи, отчасти из-за возвращения в город мариупольцев из приморских поселков, где вообще нет гуманитарной помощи. Итог – большие тысячные очереди. Еды категорически не хватает», – написал Андрющенко.
Дополнение
В оккупированном Мариуполе проводится так называемая “перепись населения”. Местным жителям запрещено покидать город. Кроме того, как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, в городе работают частные похоронные команды из россии, их услуги стоят 10 000 гривен.