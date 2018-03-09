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Гуглити українською: Порошенко закликав популяризувати українську мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав громадян популяризувати українську мову. Про це він сказав в Києві під час урочистостей з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.

“Ми не маємо права дати пас п’ятій колоні і отримати з того бодай найменший зиск на майбутніх президентських, парламентських, місцевих виборах. Дуже важливо, щоб, незалежно від зусиль держави, активні громадяни підтримували її конкурентоспроможність, присутність в усіх можливих нішах, популяризували її серед носіїв інших мов з належною повагою до їхніх почуттів та громадянських прав”, — сказав Президент.

На його думку, боротися за українську мову означає не лише “вигукувати гасла та висувати вимоги до влади”.

“Це значить — купувати українські книжки, купувати квитки на українські фільми, передплачувати україномовні газети, надавати перевагу україномовним сайтам, налаштуванням на сторінках в соціальних мережах, гуглити українською. І головне — говорити нею”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко найближчим часом підпише указ про розробку десятирічної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.

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