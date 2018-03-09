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Гуглить на украинском: Порошенко призвал популяризировать украинский язык

Гуглить на украинском: Порошенко призвал популяризировать украинский язык

Киев  •  УНН

 • 12099 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан популяризировать украинский язык. Об этом он сказал в Киеве во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Мы не имеем права дать пас пятой колонне и получить с того хоть малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских, местных выборах. Очень важно, чтобы, независимо от усилий государства, активные граждане поддерживали его (языка - ред.) конкурентоспособность, присутствие во всех возможных нишах, популяризировали ее среди носителей других языков с должным уважением к их чувствам и гражданским правам", - сказал Президент.

По его мнению, бороться за украинский язык означает не только "выкрикивать лозунги и выдвигать требования к власти".

"Это значит - покупать украинские книги, покупать билеты на украинские фильмы, платить украиноязычные газеты, отдавать предпочтение украиноязычным сайтам, настройкой на страницах в социальных сетях, гуглить на украинском. И главное - говорить на нем", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко ближайшее время подпишет указ о разработке десятилетней программы укоренение и укрепление государственного статуса украинского языка.

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