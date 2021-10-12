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Губернатор Техасу заборонив бізнесу примушувати жителів штату до обов'язкової вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Влада Техасу заборонила бізнесу вводити примусову вакцинацію від коронавірусу для своїх співробітників і клієнтів. З відповідною заявою виступив губернатор Техасу Грег Ебботт, повідомляє УНН з посиланням на офіс губернатора штату.

Цитата

“Вакцина COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але повинна залишатися добровільною, а не примусовою”, — йдеться в заяві Ебботт.

Деталі

Відповідна заява з’явилася 11 жовтня. За словами губернатора, вакцинація повинна бути добровільною, а мандат адміністрації Байдена щодо вакцинації є “надмірним федеральним втручанням”.

Ебботт також відмовився від вимог щодо використання масок і вимог доказів вакцинації.

Крім того, Ебботт направив повідомлення головному секретарю палати представників США і секретарю Сенату, додавши це питання до порядку денного.

Додамо

Через відмову від вакцинації від коронавірусу, сотні медичних працівників в США звільняються або масово усуваються від роботи за недотримання вимог вакцинації від COVID-19.

Так, повідомлялося, що у Техасі у методичній лікарні Х’юстона, де працює близько 26 тисяч співробітників, 153 співробітника звільнилися або були відсторонені від роботи через вимоги щодо вакцини. З них 26 — медсестри.

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