Губернатор Техаса запретил бизнесу принуждать жителей штата к обязательной вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Власти Техаса запретили бизнесу вводить принудительную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников и клиентов. С соответствующим заявлением выступил губернатор Техаса Грег Эбботт, сообщает УНН со ссылкой на офис губернатора штата.
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“Вакцина COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но должна оставаться добровольной, а не принудительной”, — говорится в заявлении Эбботта.
Детали
Соответствующее заявление появилось 11 октября. По словам губернатора, вакцинация должна быть добровольной, а мандат администрации Байдена по вакцинации является “чрезмерным федеральным вмешательством”.
Эбботт также отказался от требований по использованию масок и требований доказательства вакцинации.
Кроме того, Эбботт направил сообщение главному секретарю палаты представителей США и секретарю Сената, добавив этот вопрос в повестку дня.
Добавим
Из-за отказа от вакцинации от коронавируса, сотни медицинских работников в США увольняются или массово отстраняются от работы за несоблюдение требований вакцинации от COVID-19.
Так, сообщалось, что в Техасе в методической больнице Хьюстона, где работает около 26 тысяч сотрудников, 153 сотрудника уволились или были отстранены от работы из-за требования относительно вакцины. Из них 26 — медсестры.