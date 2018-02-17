Губернатор Флориди вимагає відставки глави ФБР через бездіяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Губернатор штату Флорида Рік Скотт зажадав відставки глави Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофера Рея через бездіяльність служби після численних попереджень місцевих жителів про неадекватну поведінку “флоридського стрільця”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу губернатора на сайті.
"Нездатність ФБР вжити заходів проти цього вбивці неприйнятна. ФБР визнало, що в минулому місяці з ними зв'язалася людина, який повідомив їм про намір Круза вбити людей і про його можливості влаштувати стрілянину в школі. Сімнадцять невинних людей мертві - і визнання [главою ФБР] помилки не означає її визнання. Директор ФБР повинен піти у відставку ", - заявив губернатор.
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Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що правоохоронні органи неодноразово навідувалися в будинок Ніколаса Круза в американському місті Паркленд (штат Флорида), де той проживав зі своїми прийомними батьками та братом. Причиною тому були скарги на його поведінку. У свою чергу співробітники ФБР визнали, що не відреагували належним чином, отримавши в січні попередження про те, яку загрозу для громадськості представляє Ніколас Круз, який у середу влаштував стрілянину в середній школі штату Флорида. Як випливає з документа, 5 січня поточного року в бюро зателефонував невідомий громадянин, який повідомив, що Круз викликає у нього побоювання. Чоловік зазначив, що Круз залишає викликаючі тривогу записи у соцмережах і може почати стрілянину в школі. Глава відомства Крістофер Рей вказав, що в бюро проводять розслідування у зв'язку з тим, що сталося.