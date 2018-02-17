Губернатор Флориды требует отставки главы ФБР из-за бездействия

“Неспособность ФБР принять меры против этого убийцы неприемлема. ФБР признало, что в прошлом месяце с ними связалась человек, который сообщил им о намерении Круза убить людей и о его возможности устроить стрельбу в школе. Семнадцать невинных людей мертвы — и признание (главой ФБР) ошибки не означает ее признание. Директор ФБР должен уйти в отставку”, - заявил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правоохранительные органы неоднократно наведывались в дом Николаса Круза в американском городе Паркленд (штат Флорида), где он проживал со своими приемными родителями и братом. Причиной тому были жалобы на его поведение. В свою очередь сотрудники ФБР признали, что не отреагировали должным образом, получив в январе предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Николас Круз, в среду устроил стрельбу в средней школе штата Флорида. Как следует из документа, 5 января текущего года в бюро позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что Круз вызывает у него опасения. Мужчина отметил, что Круз оставляет вызывающие тревогу записи в соцсетях и может начать стрельбу в школе. Глава ведомства Кристофер Рэй указал, что в бюро проводят расследование в связи с тем, что произошло.