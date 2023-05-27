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Губернатор брянщини заперечує, що в регіон намагалися проникнути диверсанти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. На брянщині було обстріляно населені пункти у Климівському районі, проте спроб проникнення диверсантів у регіоні не було. Про це заявив губернатор регіону олександр богомаз у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

За його словами, під обстріл потрапили населені пункти Сушани, Хоромне та Забраму Климівського району.

"Постраждалих серед цивільного населення немає. У відповідь ... прикордонними військами та збройними силами рф були зроблені дії у відповідь. Вогневі точки пригнічені", - заявив він.

Раніше телеграм-канали Baza та Mash повідомили, що у Климівському районі дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" міноборони, внаслідок чого загинули двоє військових; а група диверсантів намагалася прорватися до села Сушани Брянської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На брянщині дрон-камікадзе атакував "Ниву" міноборони рф, є жертви

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