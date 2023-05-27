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Губернатор брянщины отрицает, что в регион пытались проникнуть диверсанты

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. На брянщине были обстреляны населенные пункты в Климовском районе, однако попыток проникновения диверсантов в регионе не было. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Телеграмм-канале, передает УНН.

Детали

По его словам, под обстрел попали населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района.

"Пострадавших среди гражданского населения нет. В ответ ... пограничными войсками и вооруженными силами рф были предприняты ответные действия. Огневые точки подавлены", - заявил он.

Ранее телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что в Климовском районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" минобороны, в результате чего погибли двое военных; а группа диверсантов пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На брянщине дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны рф, есть жертвы

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