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Гуанчжоу передав гуманітарну допомогу Києву для запобігання та контролю СOVID-19

Гуанчжоу передав гуманітарну допомогу Києву для запобігання та контролю СOVID-19

Київ • УНН

 • 11699 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Місто Гуанчжоу передав 100 тисяч одноразових медичних масок та 200 інфрачервоних термометрів Києву для запобігання та контролю СOVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Гуанчжовський народний муніципальний уряд подарував 100 тисяч одноразових медичних масок та 200 інфрачервоних термометрів місту Києву", - повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що термометри будуть передані до інтернатних установ та соціальних закладів міста. Масками будуть забезпечені соціальні працівники.

Також наголошується, що гуманітарна допомога від міста Гуанчжоу надана для запобігання та контролю СOVID-19.

Нагадаємо, у Києві за добу COVID-19 виявили у 66 осіб, загалом - вже понад 9,5 тис. випадків.

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