Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123686 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105587 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125472 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100784 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101681 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103787 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101869 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19

Гуанчжоу передал гуманитарную помощь Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19

Киев  •  УНН

 • 11687 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Город Гуанчжоу передал 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров Киеву для предотвращения и контроля СOVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Гуанчжоуское народное муниципальное правительство передело 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 200 инфракрасных термометров городу Киеву", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что термометры будут переданы в интернатные учреждения и социальные учреждения города. Масками будут обеспечены социальные работники.

Также отмечается, что гуманитарная помощь от города Гуанчжоу предоставлена для предотвращения и контроля СOVID-19.

Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек, в общем - уже более 9,5 тыс. случаев.

Украинские Национальные Новости

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