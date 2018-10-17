Грузія завдяки четвертій перемозі підвищилась у Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Збірна Грузії після гостьової баталії з Латвією стала першою командою Дивізіону D, яка перейшла до більш вищого Дивізіону Ліги націй, передає УНН.
Колишній футболіст українських клубів “Арсеналу”, “Дніпра”, “Кривбасу” Джаба Канкава першим змінив цифри на табло. До нього відкотився м’яч, і півзахисник із дальньої дистанції наважився на постріл лівою ногою в ціль. До перерви Гвілія забив гол, скориставшись провалом у захисних редутах латвійців. Крапку поставив Чакветадзе, який обійшов на фланзі одного оборонця, а в штрафній пройшов іншого та надіслав м’яч у сітку — 3:0.
Варто відзначити, що перемога в Ризі гарантувала Грузії підвищення в класі до Дивізіону С — 12 із 12 можливих очок.