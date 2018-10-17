Грузия благодаря четвертой победе повысилась в Лиге наций

Бывший футболист украинских клубов “Арсенала”, “Днепра”, “Кривбасса” Джаба Канкава первым изменил цифры на табло. К нему откатился мяч, и полузащитник с дальней дистанции решился на выстрел левой ногой в цель. До перерыва Гвилия забил гол, воспользовавшись провалом в защитных порядках латвийцев. Точку поставил Чакветадзе, который обошел на фланге одного защитника, а в штрафной прошел другого и послал мяч в сетку — 3:0.

Стоит отметить, что победа в Риге гарантировала Грузии повышение в классе в Дивизион С — 12 из 12 возможных очков.