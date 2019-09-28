Грузія виступає за відновлення стосунків з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Офіційному Тбілісі слід пробувати вести діалог з Москвою і не замикатися на собі. Про це в ході 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, передає УНН.
У розмові з журналістами грузинський лідер підкреслила, що при розгляді питання Абхазії і Південної Осетії в обох країн є два шляхи - дипломатичний і військовий. А оскільки останній варіант Грузія не розглядає, то країні варто було б сісти за стіл переговорів з Росією.
"Не можна, щоб Грузія не спробувала цей шлях і залишилася замкнутою в собі", - зазначила Саломе Зурабішвілі.
Президент Грузії також позитивно оцінила і минулу на полях ООН зустріч міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані з його російським колегою Сергієм Лавровим. За словами Саломе Зурабішвілі, дана подія викликала схвалення з боку західних партнерів Грузії.
Нагадаємо, що грузинська авіакомпанія "Georgian Airways" вітає заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова з приводу можливого зняття заборони на пряме авіасполучення між країнами.
"Ми вважаємо, що польоти між двома країнами повинні бути відновлені відповідно до міжнародної угоди", - заявив генеральний директор "Georgian Airways" Роман Бокерія.
Як повідомляв УНН, президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила мораторій на помилування.