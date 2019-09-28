Грузия выступает за восстановление отношений с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Официальному Тбилиси следует пробовать вести диалог с Москвой и не замыкаться на себе. Об этом в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает УНН.
В разговоре с журналистами грузинский лидер подчеркнула, что при рассмотрении вопроса Абхазии и Южной Осетии у обеих стран есть два пути - дипломатический и военный. А поскольку последний вариант Грузия не рассматривает, то стране следовало бы сесть за стол переговоров с Россией.
"Нельзя, чтобы Грузия не попробовала этот путь и осталась замкнутой в себе", - отметила Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии также положительно оценила и прошедшую на полях ООН встречу министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с его российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Саломе Зурабишвили, данное событие вызвало одобрение со стороны западных партнеров Грузии.
Напомним, что грузинская авиакомпания "Georgian Airways" приветствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу возможного снятия запрета на прямое авиасообщение между странами.
"Мы считаем, что полеты между двумя странами должны быть восстановлены в соответствии с международным соглашением", - заявил генеральный директор "Georgian Airways" Роман Бокерия.
Как сообщал УНН, президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование.