Грузія вирішує питання видачі Україні екс-заступника голови Міненерго

“Співробітники правоохоронних органів затримали в Тбіліському міжнародному аеропорту громадянина України Ігоря Кирюшина, 1958 року народження, який розшукується Інтерполом”, — йдеться в повідомленні МВС Грузії.

Наголошується, що зазначена особа розшукується відповідно до Кримінального кодексу України, стаття 255, 1 і 5 частин: зловживання службовими повноваженнями, розкрадання державного майна, створення кримінальної організації.

Наразі стосовно затриманого ведеться процедура попередньої видачі.

Як повідомлялось раніше, 28 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання і тимчасовий арешт на території Грузії екс-заступника міністра палива та енергетики часів президента-втікача Віктора Януковича Ігоря Кирюшина.