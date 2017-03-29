Грузія вирішує питання видачі Україні екс-заступника голови Міненерго

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Грузії підтверджує повідомлення про затримання в Тбілісі колишнього заступника міністра палива та енергетики України Ігоря Кирюшина, який перебуває в розшуку Інтерполу. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“Співробітники правоохоронних органів затримали в Тбіліському міжнародному аеропорту громадянина України Ігоря Кирюшина, 1958 року народження, який розшукується Інтерполом”, — йдеться в повідомленні МВС Грузії.

Наголошується, що зазначена особа розшукується відповідно до Кримінального кодексу України, стаття 255, 1 і 5 частин: зловживання службовими повноваженнями, розкрадання державного майна, створення кримінальної організації.

Наразі стосовно затриманого ведеться процедура попередньої видачі.

Як повідомлялось раніше, 28 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання і тимчасовий арешт на території Грузії екс-заступника міністра палива та енергетики часів президента-втікача Віктора Януковича Ігоря Кирюшина.

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