Грузия решает вопросы выдачи Украине экс-заместителя главы Минэнерго

“Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Украины Игоря Кирюшина, 1958 года рождения, разыскиваемого Интерполом”, — говорится в сообщении МВД Грузии.

Отмечается, что указанное лицо разыскивается в соответствии с Уголовным кодексом Украины, статья 255, 1 и 5 частей: злоупотребление служебными полномочиями, хищение государственного имущества, создание криминальной организации.

Относительно задержанного ведется процедура предварительной выдачи.

Как сообщалось ранее, 28 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании и временном аресте на территории Грузии экс-заместителя министра топлива и энергетики при президенте Викторе Януковиче Игоря Кирюшина.