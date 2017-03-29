Грузия решает вопросы выдачи Украине экс-заместителя главы Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство внутренних дел Грузии подтверждает сообщение о задержании в Тбилиси бывшего заместителя министра топлива и энергетики Украины Игоря Кирюшина, который находится в розыске Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилисском международном аэропорту гражданина Украины Игоря Кирюшина, 1958 года рождения, разыскиваемого Интерполом”, — говорится в сообщении МВД Грузии.
Отмечается, что указанное лицо разыскивается в соответствии с Уголовным кодексом Украины, статья 255, 1 и 5 частей: злоупотребление служебными полномочиями, хищение государственного имущества, создание криминальной организации.
Относительно задержанного ведется процедура предварительной выдачи.
Как сообщалось ранее, 28 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании и временном аресте на территории Грузии экс-заместителя министра топлива и энергетики при президенте Викторе Януковиче Игоря Кирюшина.