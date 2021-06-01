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Грузія відкрила сухопутні кордони

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 червня Грузія відкриває сухопутні кордони. Про це передає УНН з посиланням на “Грузія Online”.

Грузія відкрила сухопутні кордони

Цитата

“Сухопутні кордони відкриються з 1 червня, а кордон можна буде перетнути за наявності документа про проходження повної вакцинації і негативного результату PCR-тесту або тільки негативного результату тесту протягом останніх 72 годин. У цьому випадку особи, які в’їжджатимуть в Грузію, будуть зобов’язані повторити тест протягом наступних 72 годин. Разом з тим, всім відвідувачам рекомендується мати медичну страховку, яка також покриває лікування від COVID-19”, — заявив глава оперативного штабу при Міжвідомчій координаційній раді Георгій Гібрадзе.

Додамо

В оперативному штабі також прийняли рішення збільшити список країн, громадяни яких можуть в’їхати з негативною відповіддю на PCR-тест.

Так, у список країн, громадяни і резиденти яких зможуть перетинати кордон Грузії за наявності негативної відповіді на PCR-тест, проведеного за останні 72 години, будуть додані Японія, Канада, Кувейт, Китай, Південна Корея, Молдова і Оман.

Що було раніше

Грузія відновила регулярне авіасполучення з 1 лютого.

Також були спрощені правила в’їзду на територію країни як для громадян 36 країн, так і для самих громадян країни. В’їжджати до Грузії, в тому числі транзитом, могли громадяни або резиденти Європейського Союзу, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Бахрейну, за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години.

З 1 березня Грузія також почала пускати до себе туристів з Вірменії, Азербайджану, Росії, України, Казахстану, Білорусі. Подорожуючим можна прилетіти на літаку і за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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