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Грузия открыла сухопутные границы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы. Об этом передает УНН со ссылкой на “Грузия Online”.

Грузия открыла сухопутные границы

Цитата

“Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата PCR-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов. В этом случае лица, въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов. Вместе с тем, всем посетителям рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывает лечение от COVID-19 ”, - заявил глава оперативного штаба при Межведомственной координационном совете Георгий Гибрадзе.

Добавим

В оперативном штабе также приняли решение увеличить список стран, граждане которых могут въехать с отрицательным ответом на PCR-тест.

Так, в список стран, граждане и резиденты которых смогут пересекать границу Грузии при наличии отрицательного ответа на PCR-тест, проведенного за последние 72 часа, будут добавлены Япония, Канада, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман.

Что было раньше

Грузия возобновила регулярное авиасообщение с 1 февраля.

Также были упрощены правила въезда на территорию страны как для граждан 36 стран, так и для самих граждан страны. Въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могли граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

С 1 марта Грузия также начала пускать к себе туристов из Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Беларуси. Путешествующим можно прилететь на самолете и при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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