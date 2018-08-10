Грузія в міжнародних судах вимагає визнати Росію окупантом

"Наша позиція єдина і незмінна: Росія почала війну проти Грузії", - оцінила міністр юстиції події 10-річної давності.



За словами глави Мін'юсту, саме цю позицію Тбілісі захищає в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі і в Гаазькому суді.



Вона, зокрема, повідомила, що в травні в ході відкритого засідання в Страсбурзі грузинська сторона представила дані з радарів, згідно з якими весь суверенний повітряний простір Грузії було буквально забито російськими літаками, в той час як жодного грузинського літака у небі на той момент не було.



"Ми представили також різні докази військового і цивільного характеру, які підтвердили, що Росія вторглася в Грузію, в тому числі на територію країни, а не тільки в повітряний простір. Ми, грузинська сторона, зробили все, щоб хоча б тимчасово відступити назад від лінії конфлікту, намагаючись уникнути більшого числа жертв", - додала Цулукіані.



За словами міністра, вона налаштована оптимістично, оскільки вірить, що дуже швидко вперше в історії Грузії буде прийнято судове рішення, яке назве Росію окупантом. На думку Цулукіані, це має полегшити для майбутніх поколінь об'єднання Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.



Як повідомляв УНН, Україна до 10-ї річниці подій в Грузії закликала Росію вивести війська з окупованих територій сусідньої держави.



