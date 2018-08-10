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Грузия в международных судах требует признать Россию оккупантом

Киев • УНН

 • 9422 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Международные суды должны признать Россию агрессором и оккупантом, по поводу военных действий Кремля 10 лет назад в Абхазии и Южной Осетии. На этом настаивает Грузия в Страсбурге и Международном уголовном суде в Гааге, заявила сегодня министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, передает УНН со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Грузия в международных судах требует признать Россию оккупантом

"Наша позиция едина и неизменна: Россия начала войну против Грузии", - оценила министр юстиции события 10-летней давности.

По словам главы Минюста, именно эту позицию Тбилиси защищает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и в Гаагском суде.

Она, в частности, сообщила, что в мае в ходе открытого заседания в Страсбурге грузинская сторона представила данные с радаров, согласно которым все суверенное воздушное пространство Грузии было буквально забито русскими самолетами, в то время как ни грузинского самолета в небе на тот момент не было.

"Мы представили также различные доказательства военного и гражданского характера, которые подтвердили, что Россия вторглась в Грузию, в том числе на территорию страны, а не только в воздушное пространство. Мы, грузинская сторона, сделали все, чтобы хотя бы временно отступить назад от линии конфликта, пытаясь избежать большего числа жертв", - добавила Цулукиани.

По словам министра, она настроена оптимистично, поскольку верит, что очень скоро впервые в истории Грузии будет принято судебное решение, которое назовет Россию оккупантом. По мнению Цулукиани, это должно облегчить для будущих поколений объединение Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал УНН, Украина к 10-й годовщине событий в Грузии призвала Россию вывести войска из оккупированных территорий соседней страны.

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