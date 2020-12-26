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Грузія посилить активність в реалізації стратегічного потенціалу чорноморських країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Грузія планує зробити активні кроки в напрямку повної реалізації стратегічного потенціалу чорноморських країн. Про це під час виступу у парламенті щодо резолюції щодо зовнішньої політики заявив голова комітету із зовнішніх зв’язків Грузії Ніколоз Самхарадзе, передає УНН.

Грузія посилить активність в реалізації стратегічного потенціалу чорноморських країн

“Поглиблення, розвиток і виведення цих відносин на новий рівень буде пріоритетом на найближчі 4 роки. Грузія — чорноморська країна, тому ми будемо робити активні кроки в цьому напрямку. Зокрема, для повної реалізації стратегічного потенціалу чорноморських країн — України, Румунії та Болгарії”, — сказав Самхарадзе.

За його словами, крім США, у Грузії є стратегічні партнери в Європі, і в цілому всі країни-члени ЄС є дружніми Грузії державами.

Головний виклик голова комітету із закордонних справ назвав відносини з Російською Федерацією, тому одним з основних завдань влади Грузії буде мінімізація звичайних і гібридних загроз з боку Росії та боротьба ними.

У своєму виступі він також підкреслив пріоритети Південного Кавказу і Чорноморського регіону та наголосив на стратегічному партнерстві з Туреччиною і Азербайджаном, добросусідських та дружніх відносинах з Вірменією.

Як повідомляв УНН, грузинський парламент підтримав проект резолюції “Про зовнішню політику Грузії” про прагнення країни вступити в Європейський союз і НАТО 81 голосом “за”.

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