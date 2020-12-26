Грузия усилит активность в реализации стратегического потенциала черноморских стран

“Углубление, развитие и вывод этих отношений на новый уровень будет приоритетом на ближайшие 4 года. Грузия — черноморская страна, поэтому мы будем предпринимать активные шаги в этом направлении. В частности, для полной реализации стратегического потенциала черноморских стран — Украины, Румынии и Болгарии”, — сказал Самхарадзе.

По его словам, кроме США, у Грузии есть стратегические партнеры в Европе, и в целом все страны-члены ЕС являются дружественными Грузии странами.

Главный вызов председатель комитета по иностранным делам назвал отношения с Российской Федерацией, поэтому одним из основных задач власти Грузии будет минимизация обычных и гибридных угроз со стороны России и борьба с ними.

В своем выступлении он также подчеркнул приоритеты Южного Кавказа и Черноморского региона и отметил стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном, добрососедские и дружеские отношениях с Арменией.

Как сообщал УНН, грузинский парламент поддержал проект резолюции “О внешней политике Грузии” о стремлении страны вступить в Европейский Союз и НАТО 81 голосом “за”.