Грузинський мільярдер Іванішвілі виграв 926 мільйонів доларів у банку Credit Suisse

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Міжнародний комерційний суд Сінгапуру заявив, що підрозділ Credit Suisse діяв недобросовісно і нехтував забезпеченням збереження активів Бідзини Іванішвілі.

Бізнесмен-мільярдер Іванішвілі, який обіймав посаду прем'єр-міністра Грузії з 2012 по 2013 рік, у 2005 році помістив 1,1 мільярда доларів до Credit Suisse Trust, як стало відомо суду.

Адвокати Іванішвілі заявили, що невдачі Credit Suisse Trust призвели до шахрайської безгосподарності та суттєвих збитків.

У своєму рішенні, суд заявив, що банк не зміг захистити активи Іванішвілі, не дозволивши Патрісу Лескодрону, раднику Credit Suisse Trust у Сінгапурі, отримати доступ до них.

Лескодрона було засуджено швейцарським судом у 2018 році за підробку підписів колишніх клієнтів, у тому числі Іванішвілі, протягом восьми років. Він зізнався у фальсифікації угод та приховуванні збитків у схемі, яка принесла йому десятки мільйонів швейцарських франків. Він був звільнений у 2019 році і наклав на себе руки у 2020 році.

926 мільйонів доларів, які мають бути виплачені Credit Suisse, буде зменшено на 79 мільйонів доларів, які він уже заплатив у грудні.

"Опубліковане сьогодні рішення є невірним і створює дуже серйозні юридичні проблеми", - йдеться в заяві Credit Suisse. "Credit Suisse Trust Limited має намір енергійно подати апеляцію", - йдеться в повідомленні.

Банк також оскаржуватиме інше судове рішення, пов'язане з управлінням активами Іванішвілі.

У березні 2022 року суд на Бермудських островах ухвалив, що місцевий підрозділ Credit Suisse зі страхування життя має відшкодувати Іванішвілі та його родині збитки у розмірі близько 600 мільйонів доларів.

Суд заявив, що остаточна сума, яку належить виплатити Credit Suisse, має бути додатково зменшена, щоб запобігти дублюванню справи Бермудських островів і запобігти так званому подвійному стягненню. Credit Suisse зараз оскаржує рішення Бермудських островів.

Джерело Reuters, знайоме з цим питанням, сказало, що перекриття оцінюється приблизно в 300 мільйонів доларів, і що Credit Suisse вже виділив частину загальної суми компенсації.

У сінгапурському випадку банк подасть апеляцію на тій підставі, що компенсація пов'язана із втратою грошей через неправильні інвестиційні рішення, а не просто шахрайство.