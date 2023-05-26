Грузинский миллиардер Иванишвили выиграл 926 миллионов долларов в банка Credit Suisse

Детали

Международный коммерческий суд Сингапура заявил, что подразделение Credit Suisse действовало недобросовестно и пренебрегало обеспечением сохранности активов Бидзины Иванишвили.

Бизнесмен-миллиардер Иванишвили, занимавший должность премьер-министра Грузии с 2012 по 2013 год, в 2005 году поместил 1,1 миллиарда долларов в Credit Suisse Trust, как стало известно суду.

Адвокаты Иванишвили заявили, что неудачи Credit Suisse Trust привели к мошеннической бесхозяйственности и существенным убыткам.

В своем решении суд заявил, что банк не смог защитить активы Иванишвили, не позволив Патрису Лескодрону, советнику Credit Suisse Trust в Сингапуре, получить доступ к ним.

Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, в течение восьми лет. Он признался в фальсификации соглашений и сокрытии убытков в схеме, принесшей ему десятки миллионов швейцарских франков. Он был уволен в 2019 году и покончил с собой в 2020 году.

926 миллионов долларов, которые должны быть выплачены Credit Suisse, будут уменьшены на 79 миллионов долларов, которые он уже заплатил в декабре.

"Опубликованное сегодня решение неверно и создает очень серьезные юридические проблемы", — говорится в заявлении Credit Suisse. "Credit Suisse Trust Limited намерена энергично подать апелляцию", — говорится в сообщении.

Банк также обжалует другое судебное решение, связанное с управлением активами Иванишвили.

В марте 2022 года суд на Бермудских островах постановил, что местное подразделение Credit Suisse по страхованию жизни должно возместить Иванишвили и его семье ущерб в размере около 600 миллионов долларов.

Суд заявил, что окончательная сумма, которую предстоит выплатить Credit Suisse, должна быть дополнительно уменьшена, чтобы предотвратить дублирование дела Бермудских островов и предотвратить так называемое двойное взыскание. Credit Suisse сейчас оспаривает решение Бермудских островов.

Источник Reuters, знакомый с этим вопросом, сказал, что перекрытие оценивается примерно в 300 миллионов долларов, и что Credit Suisse уже выделил часть общей суммы компенсации.

В сингапурском случае банк подаст апелляцию на том основании, что компенсация связана с потерей денег из-за неправильных инвестиционных решений, а не просто мошенничества.