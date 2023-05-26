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Грузинский миллиардер Иванишвили выиграл 926 миллионов долларов в банка Credit Suisse

Грузинский миллиардер Иванишвили выиграл 926 миллионов долларов в банка Credit Suisse

Киев • УНН

 • 910779 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В пятницу суд Сингапура обязал банк Credit Suisse выплатить 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии за потерю части его состояния, что является одной из крупнейших судебных компенсаций, вынесенных против банка. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Международный коммерческий суд Сингапура заявил, что подразделение Credit Suisse действовало недобросовестно и пренебрегало обеспечением сохранности активов Бидзины Иванишвили.

Бизнесмен-миллиардер Иванишвили, занимавший должность премьер-министра Грузии с 2012 по 2013 год, в 2005 году поместил 1,1 миллиарда долларов в Credit Suisse Trust, как стало известно суду.

Адвокаты Иванишвили заявили, что неудачи Credit Suisse Trust привели к мошеннической бесхозяйственности и существенным убыткам.

В своем решении суд заявил, что банк не смог защитить активы Иванишвили, не позволив Патрису Лескодрону, советнику Credit Suisse Trust в Сингапуре, получить доступ к ним.

Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, в течение восьми лет. Он признался в фальсификации соглашений и сокрытии убытков в схеме, принесшей ему десятки миллионов швейцарских франков. Он был уволен в 2019 году и покончил с собой в 2020 году.

926 миллионов долларов, которые должны быть выплачены Credit Suisse, будут уменьшены на 79 миллионов долларов, которые он уже заплатил в декабре.

"Опубликованное сегодня решение неверно и создает очень серьезные юридические проблемы", — говорится в заявлении Credit Suisse. "Credit Suisse Trust Limited намерена энергично подать апелляцию", — говорится в сообщении.

Банк также обжалует другое судебное решение, связанное с управлением активами Иванишвили.

В марте 2022 года суд на Бермудских островах постановил, что местное подразделение Credit Suisse по страхованию жизни должно возместить Иванишвили и его семье ущерб в размере около 600 миллионов долларов.

Суд заявил, что окончательная сумма, которую предстоит выплатить Credit Suisse, должна быть дополнительно уменьшена, чтобы предотвратить дублирование дела Бермудских островов и предотвратить так называемое двойное взыскание. Credit Suisse сейчас оспаривает решение Бермудских островов.

Источник Reuters, знакомый с этим вопросом, сказал, что перекрытие оценивается примерно в 300 миллионов долларов, и что Credit Suisse уже выделил часть общей суммы компенсации.

В сингапурском случае банк подаст апелляцию на том основании, что компенсация связана с потерей денег из-за неправильных инвестиционных решений, а не просто мошенничества.

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