Грузинські винороби похвалилися рекордним урожаєм винограду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Кахетії, головному виноградному регіоні Грузії, переробка винограду і доходи виноробів досягли рекордних показників за останні 30 років. Про це повідомляє місцеве видання cbw.ge, передає УНН.
Зокрема повідомляється, що на сьогоднішній день в Кахетії виноробні підприємства взяли і переробили 180 тис. тонн винограду. Доходи фермерів досягли 245 млн ларі (близько 94 млн дол.)
"Збір і виручка виноробів досягли рекордних показників за останні 30 років", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, як писав УНН, закарпатські винороби також в цьому році отримали рекордний урожай винограду. З одного гектара зібрали в середньому від 8 до 10 тонн грон.
Уточнимо, що за підсумками 2017 року, вдвічі зросли обсяги експорту українського вина в країни ЄС.
Крім цього, українці збільшили споживання вітчизняного вина.