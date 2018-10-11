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8 марта, 13:20 • 114930 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122932 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162380 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150867 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139544 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129931 просмотра

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Грузинские виноделы похвастались рекордным урожаем винограда

Грузинские виноделы похвастались рекордным урожаем винограда

Киев  •  УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Кахетии, главном виноградном регионе Грузии, переработка винограда и доходы виноделов достигли рекордных показателей за последние 30 лет. Об этом сообщает местное издание cbw.ge, передает УНН.

В частности сообщается, что на сегодняшний день в Кахетии винодельческие предприятия приняли и переработали 180 тыс. тонн винограда. Доходы фермеров достигли 245 млн лари (около 94 млн дол.)

"Сбор и выручка виноделов достигли рекордных показателей за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

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Напомним, как писал УНН, закарпатские виноделы также в этому году получили рекордный урожай винограда. С одного гектара собрали в среднем от 8 до 10 тонн гроздей.

Уточним, что по итогам 2017 года, вдвое выросли объемы экспорта украинского вина в страны ЕС.

Кроме этого, украинцы увеличили потребление отечественного вина.

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