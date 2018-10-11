Грузинские виноделы похвастались рекордным урожаем винограда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Кахетии, главном виноградном регионе Грузии, переработка винограда и доходы виноделов достигли рекордных показателей за последние 30 лет. Об этом сообщает местное издание cbw.ge, передает УНН.
В частности сообщается, что на сегодняшний день в Кахетии винодельческие предприятия приняли и переработали 180 тыс. тонн винограда. Доходы фермеров достигли 245 млн лари (около 94 млн дол.)
"Сбор и выручка виноделов достигли рекордных показателей за последние 30 лет", - говорится в сообщении.
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Напомним, как писал УНН, закарпатские виноделы также в этому году получили рекордный урожай винограда. С одного гектара собрали в среднем от 8 до 10 тонн гроздей.
Уточним, что по итогам 2017 года, вдвое выросли объемы экспорта украинского вина в страны ЕС.
Кроме этого, украинцы увеличили потребление отечественного вина.