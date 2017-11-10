Грузинські парламентарі запропонували вшанувати громадян України та Грузії, загиблих за незалежність двох держав

Іванна Климпуш-Цинцадзе привітала інтенсифікацію взаємин наших держав після візиту до Грузії Президента України Петра Порошенка, а також зазначила, що українська сторона покладає великі надії на візит до Грузії Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана найближчим часом.

"На додачу до тісної співпраці в галузі туризму, в культурі і політичній площині нам треба звернути більше уваги на економічне співробітництво, зокрема, забезпечити більше зростання товарообігу між державами", – сказала Віце-прем'єр-міністр.

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Георгій Мосідзе повідомив, що 17 – 19 січня 2018 року Україну відвідає Спікер Парламенту Грузії. Сторони обговорили актуальні питання співпраці в частині європейської інтеграції обох держав, а також координацію зусиль в міжнародних організаціях, зокрема, щодо забезпечення подальшої ізоляції Росії через її агресивну політику щодо сусідніх держав.

"Лінія фронту в Східній Україні є також лінією фронту і для Грузії. Грузини, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України, загинули також і за майбутнє Грузії", – наголосив Георгій Мосідзе після відвідин зони бойових дій на Сході України.

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Іванна Климпуш-Цинцадзе підтримала ініціативу грузинської сторони про спорудження в обох країнах пам'ятних знаків українцям, які загинули за незалежність і територіальну цілісність Грузії, та грузинам, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України.

Присутній на зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе подякував Україні за допомогу в гасінні лісових пожеж у Грузії цьогоріч. Своєї чергою Віце-прем'єр-міністр високо оцінила допомогу Грузії з прийому українських дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ, а також лікуванні та реабілітації поранених військових ЗСУ.

Нагадаємо, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час свого офіційного візиту до Грузії взяв участь у церемонії покладання вінку до меморіалу Героїв, які загинули за єдність Грузії.