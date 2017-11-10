Грузинские парламентарии предложили почтить граждан Украины и Грузии, погибших за независимость двух государств

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с делегацией грузинских парламентариев, возглавляемой руководителем группы дружбы с Украиной, членом Комитета по вопросам европейской интеграции парламента Грузии Георгием Мосидзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Иванна Климпуш-Цинцадзе приветствовала интенсификацию отношений наших государств после визита в Грузию Президента Украины Петра Порошенко, а также отметила, что украинская сторона возлагает большие надежды на визит в Грузию Премьер-министра Владимира Гройсмана в ближайшее время.

"В дополнение к тесному сотрудничеству в области туризма, в культуре и политической плоскости нам надо обратить больше внимания на экономическое сотрудничество, в частности, обеспечить больший рост товарооборота между государствами", - сказала вице-премьер-министр.

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Георгий Мосидзе сообщил, что 17 - 19 января 2018 Украину посетит Спикер парламента Грузии. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в части европейской интеграции обоих государств, а также координацию усилий в международных организациях, в частности, по обеспечению дальнейшей изоляции России из-за ее агрессивной политики в отношении соседних государств.

"Линия фронта в Восточной Украине также линией фронта и для Грузии. Грузины, погибшие за независимость и территориальную целостность Украины, погибли также и за будущее Грузии", - подчеркнул Георгий Мосидзе после посещения зоны боевых действий на Востоке Украины.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе поддержала инициативу грузинской стороны о строительстве в обеих странах памятных знаков украинцам, погибшим за независимость и территориальную целостность Грузии и грузинам, которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

Присутствовавший на встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе поблагодарил Украину за помощь в тушении лесных пожаров в Грузии в этом году. Своей очереди Вице-премьер-министр высоко оценила помощь Грузии по приему украинских детей, пострадавших вследствие агрессии РФ, а также лечении и реабилитации раненых военных ВСУ.

Напомним, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время своего официального визита в Грузию принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Героев, погибших за единство Грузии.

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