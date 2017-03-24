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Грузинське застілля отримало статус пам'ятки нематеріальної культури

Грузинське застілля отримало статус пам'ятки нематеріальної культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Грузинському застіллю надано статус пам’ятки нематеріальної культури. Відповідний наказ Національного агентства зі збереження культурної спадщини Грузії опублікований на офіційному сайті “Законодавчого вісника”. передає УНН з посиланням на Грузия Online.

“Присвоїти статус пам’ятника нематеріальної культурної спадщини традиційного грузинського застілля / культурі трапези (картули супра)”, — йдеться в документі.

У розпорядженні зазначається, що воно може бути оскаржене “зацікавленою стороною” протягом місяця після офіційного ознайомлення в Міністерстві культури і охорони пам’ятників Грузії.

Як повідомляв УНН, традиційний танець Саудівської Аравії ввійшов до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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