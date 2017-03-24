Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Грузинскому застолью присвоен статус памятника нематериальной культуры. Соответствующий приказ Национального агентства по сохранению культурного наследия Грузии опубликовано на официальном сайте "Законодательного вестника". передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью / культуре трапезы (картули супра)", - говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что оно может быть обжаловано "заинтересованной стороной" в течение месяца после официального ознакомления в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии.
Как сообщал УНН, традиционный танец Саудовской Аравии вошел до нематериального культурного наследия ЮНЕСКО .