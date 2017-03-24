Грузинское застолье получило статус памятника нематериальной культуры

"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия традиционному грузинскому застолью / культуре трапезы (картули супра)", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что оно может быть обжаловано "заинтересованной стороной" в течение месяца после официального ознакомления в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии.

Как сообщал УНН, традиционный танец Саудовской Аравии вошел до нематериального культурного наследия ЮНЕСКО .