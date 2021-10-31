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Грузинська опозиція погрожує вивести людей на вулиці, не визнаючи результати виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Грузії лідер “Єдиного національного руху” (ЄНР), заснованого експрезидентом Михайлом Саакашвілі, та один із кандидатів у мери Тбілісі Ніканор Мелія опівдні неділі, 31 жовтня, оголосив мобілізацію своїх прихильників. Він закликав усіх зібратися біля будівлі парламенту в Тбілісі о 19 годині (17.00 за київським часом), щоб оголосити подальші плани опозиції, яка не визнала результати другого туру муніципальних виборів у Грузії. Політик назвав підсумки голосування сфальсифікованими, насильницькими та вкраденими, передає УНН із посиланням на DW.

Грузинська опозиція погрожує вивести людей на вулиці, не визнаючи результати виборів

Мітингувальники перекрили проспект у центрі Тбілісі

До початку вечірньої акції у столиці площу біля будівлі парламенту Грузії зайняли близько півтори тисячі людей. Через півгодини кількість мітингувальників збільшилася приблизно вдвічі, і люди одразу вийшли на шестисмугову проїзну частину центрального проспекту Руставелі. Поліції довелося перекрити під’їзди до місця скупчення людей, але протестувальникам вони не перешкоджали.

Після цього розпочався мітинг, який виявився досить коротким. Лідер ЄНР лише анонсував подальшу тактику опротестування фальсифікованих, на його думку, виборів. За словами Мелії, спершу акції протесту відбуватимуться у різних містах країни, а 7 листопада у Тбілісі опозиція проведе наймасштабнішу маніфестацію. Акція у столиці має зібрати ще більше людей, ніж мітинг за визволення Михайла Саакашвілі 14 жовтня, вважає політик.

Крім того, лідер ЄНР назвав причини невизнання виборів і заявив, що опозиція оскаржуватиме забраковані виборчими комісіями бюлетені. До акції цього разу приєдналися й інші опозиційні партії — “Лело для Грузії”, “Дроа” та “Європейська Грузія — рух за свободу”, які напередодні другого туру виборів увійшли до коаліції з ЄНР.

Підсумки другого туру виборів у Грузії

За підсумками голосування, оприлюдненим ЦВК Грузії, кандидати від правлячої партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія” здобули перемогу в 19 із 20 муніципалітетів, і лише один кандидат від опозиційного Єдиного національного руху став мером міста Цаленджиха на північному заході Грузії. І якщо в Тбілісі ситуація була досить зрозумілою — там переміг чинний мер Каха Каладзе з великим відривом, набравши 55,6 відсотка голосів, — то в інших містах ситуація інша.

Так, у Батумі кандидат від об’єднаної опозиції Гіоргі Кіртадзе отримав 48,98 відсотка, а його опонент від “Грузинської мрії” — 51,02 відсотка. Різниця між ними становила лише 1200 голосів, а виборчими комісіями при цьому було анульовано 2071 бюлетень. Це викликало обурення в опозиціонерів, які вважають, що влада навмисно анулює голоси, віддані за них. Схожа ситуація склалася у Кутаїсі та інших містах.

Висновки спостерігачів

Вдень 31 жовтня свої результати презентували спостерігачі. У звіті неурядової організації Transparency International-Georgia сказано, що зафіксовані під час другого туру місцевих виборів порушення могли суттєво вплинути на остаточний результат, оскільки у багатьох виборчих округах було зафіксовано невелику різницю в голосах.

“Міжнародне суспільство за справедливі вибори та демократію” (ISFED) у своєму звіті зазначило, що виявлені у другому турі порушення “перешкоджали вільному волевиявленню громадян і могли вплинути на результати у деяких муніципалітетах”. Експерти назвали серед зафіксованих інцидентів факти повторного голосування, порушення, пов’язані зі списками виборців та переносною скринькою для голосування, випадки неправильного та навмисне неправильного анулювання виборчих бюлетенів.

Доповнення

За виборами 30 жовтня спостерігали 149 міжнародних спостерігачів з 31 країни, у тому числі 142 експерти Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) та семеро спостерігачів від Європарламенту. Голова спостережної місії ОБСЄ/БДІПЛ Альберт Йонссон, представляючи оціночний звіт щодо другого туру виборів, зазначив, що кампанія була конкурентною, кандидати загалом мали можливість її вільного ведення, але надходили скарги про залякування і тиск, а “гострий дисонанс у контексті ресурсів зіграв на користь партії влади”.

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