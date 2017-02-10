Групу, що грабувала банки та офіси, затримали в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Одесі затримано злочинну групу, яка скоювала розбійні напади та крадіжки з офісів і банківських установ. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Правоохоронці затримали на гарячому п’ятьох чоловіків, підозрюваних у вчиненні крадіжки з офісу одеської фірми. З місця злочину зловмисники викрали близько двох з половиною мільйонів гривень, валюту, золоті вироби та оргтехніку.
Нападників правоохоронці затримали на гарячому — під час скоєння злочину. Затриманими виявилися іноземці віком від 26 до 36 років.
В ході огляду автомобіля “Мазда”, на якому пересувалися зловмисники, поліцейські виявили: 3 радіостанції, мішки, призначені для перевезення великих сум грошей, де знаходилися 2 394 000 гривень, 2 480 доларів США, 635 євро, ноутбуки та золоті ювелірні вироби.
В порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисників затримано.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.ч. 3, 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Всім правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в сумі 5 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Перевіряється їх причетність до скоєння розбійних нападів на банківські установи.
Як повідомляв УНН, суд зарештував молодого чоловіка за напади на кредитні установи в Києві.