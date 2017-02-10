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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Группу, которая грабила банки и офисы, задержали в Одессе

Киев • УНН

 • 9699 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Одессе задержана преступная группа, которая совершала разбойные нападения и кражи из офисов и банковских учреждений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Группу, которая грабила банки и офисы, задержали в Одессе

Правоохранители задержали на горячем пятерых мужчин, подозреваемых в совершении кражи из офиса одесской фирмы. С места преступления злоумышленники похитили около двух с половиной миллионов гривен, валюту, золотые изделия и оргтехнику.

Нападавших правоохранители задержали с поличным - во время совершения преступления. Задержанными оказались иностранцы в возрасте от 26 до 36 лет.

В ходе осмотра автомобиля "Мазда", на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили 3 радиостанции, мешки, предназначенные для перевозки больших сумм денег, где находились 2 394 000 гривен, 2 480 долларов США, 635 евро, ноутбуки и золотые ювелирные изделия.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленники задержаны.

По данному факту начато уголовное производство по ч.ч. 3, 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Всем правонарушителям избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Проверяется их причастность к совершению разбойных нападений на банковские учреждения.

Как сообщал УНН, суд арестовал молодого человека за нападения на кредитные учреждения в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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