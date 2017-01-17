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Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

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Групу озброєних розбійників затримали на Київщині

Групу озброєних розбійників затримали на Київщині

Київ • УНН

 • 9889 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Київщині затримано групу озброєних осіб за підозрою в побитті та розбою. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.

До поліції, 15 грудня, звернувся житель села Ковалин із заявою про побиття його та друзів групою чоловіків та заволодінням певною сумою грошей із погрозою застосуванням зброї. Черговий відразу передав всім патрулям орієнтування на автомобіль, на якому можливо пересувалися зловмисники.

Автомобіль “Шевроле Авео”, що підпадав під опис, працівники поліції зупинили на 44 км автодороги Бориспіль — Дніпро. В салоні, крім водія, перебувало троє пасажирів. У ході перевірки в “екіпажу” іномарки були вилучені дві одиниці зброї.

На місце події викликано СОГ Переяслав — Хмельницького відділу поліції.

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