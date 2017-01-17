Групу озброєних розбійників затримали на Київщині

До поліції, 15 грудня, звернувся житель села Ковалин із заявою про побиття його та друзів групою чоловіків та заволодінням певною сумою грошей із погрозою застосуванням зброї. Черговий відразу передав всім патрулям орієнтування на автомобіль, на якому можливо пересувалися зловмисники.

Автомобіль “Шевроле Авео”, що підпадав під опис, працівники поліції зупинили на 44 км автодороги Бориспіль — Дніпро. В салоні, крім водія, перебувало троє пасажирів. У ході перевірки в “екіпажу” іномарки були вилучені дві одиниці зброї.

На місце події викликано СОГ Переяслав — Хмельницького відділу поліції.